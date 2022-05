La Fortuna con l’Effe maiuscola è l’ultimo spettacolo in programma per il cartellone 2021/2022 di Una stagione a 4 stelle-Gilberto Idonea. Il 14 e il 15 maggio , al Teatro Metropolitan, il direttore artistico Alessandro Idonea saluterà gli abbonati con il grande classico scritto a quattro mani da Armando Curcio ed Eduardo De Filippo. Sul palco, insieme ad Alessandro Idonea , ci saranno Giovanna Criscuolo e Bruno Torrisi .

La Fortuna con l’Effe maiuscola è l’ultimo spettacolo in programma per il cartellone 2021/2022 di Una stagione a 4 stelle-Gilberto Idonea. Il 14 e il 15 maggio, al Teatro Metropolitan, il direttore artistico Alessandro Idonea saluterà gli abbonati con il grande classico scritto a quattro mani da Armando Curcio ed Eduardo De Filippo. Sul palco, insieme ad Alessandro Idonea, ci saranno Giovanna Criscuolo e Bruno Torrisi.

«Doveva essere la stagione della ripartenza – ha dichiarato Alessandro Idonea sulle frequenze di Radio Fantastica – ma in realtà non è stato così. Tanti abbonati sono tornati, ma moltissimi non lo hanno fatto. Ed è stato un vero peccato. Noi abbiamo fatto quello che era necessario fare per accogliere il nostro pubblico in sicurezza. Ho capito – continua Idonea – che per poter tornare ai numeri di un tempo, se mai ci torneremo, ci vorrà molto tempo. Spero di poter ripartire davvero e una volta per tutte con la prossima stagione».

La Fortuna con l’Effe maiuscola racconta la storia dello scrivano Giovanni Ruoppolo che vive un’esistenza di stenti, di miseria e di sventura insieme alla moglie Cristina e al figlio adottivo Erricuccio. Finalmente un giorno in casa Ruoppolo arriva una notizia che potrebbe finalmente portare un po' di serenità: Federico, il fratello di Giovanni, emigrato in America anni prima, è morto e ha lasciato come erede universale proprio il povero scrivano. Ma «come dice il nostro protagonista – prosegue Idonea - "Nella vita ci vuole fortuna e la fortuna ha sempre un prezzo”».

«Vi aspetto sabato 14, alle 17:30 e alle 21:00, e domenica 15 maggio, alle 17:30, con questa grande commedia del teatro napoletano – conclude Idonea – Gli ultimi due anni sono stati difficili per tutti e sicuramente le notizie che arrivano dall’Ucraina non fanno che aumentare lo stato di incertezza generale. Venite a teatro, passare qualche ora in leggerezza non potrà che farvi bene. Noi ci siamo e vi aspettiamo».