Due uomini e una donna sono stati arrestati per una rapia a mano armata commessa a San Giovanni la Punta. I tre sono tutti di Aci Sant'Antonio. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti del gruppo, che era solito spostarsi a bordo di una Fiat Punto di colore bianco. Avrebbero messo a segno più colpi.

L'arresto è avvenuto ieri pomeriggio in seguito a una rapina in un negozio di via Etna. I militari li hanno intercettati in via Ficarazzi, a Catania, a pochi passi da piazza Santa Maria di Gesù. Una volta bloccati hanno ammesso le proprie responsabilità. Sottoposti a perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato una pistola giocattolo e la somma di 250 euro. L'arma è stata puntata contro la dipendente dell'esercizio commerciale per costringerla a cedere il denaro contenuto nella cassa. L'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due uomini, mentre la donna è stata posta ai domiciliari.