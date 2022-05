Si era finta una falsa acquirente per poi sottrarre mille euro dalla carta di credito . Per questo motivo una 60enne è stata denunciata per truffa. La donna aveva contattato una 40enne che aveva pubblicato un annuncio online per la vendita di ammortizzatori per auto. La 60enne si è finta interessata all'acquisto degli ammortizzatori e, nel falso tentativo di voler pagare, ha indicato alla venditrice un codice da digitare, così da poter prelevare i soldi dalla carta.

Quando si è resa conto di esser stata truffata, la 40enne si è rivolta alla polizia . Le indagini, attraverso le analisi dei flussi bancari hanno consentito di risalire all'identità della 60enne, già nota alle forze dell'ordine per le molteplici truffe perpetrate con lo stesso modus operandi e, pertanto, a denunciarla in stato di libertà per truffa.