Utilizzava una chat con cui prendeva le ordinazioni della droga da vendere. È quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno arrestato, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 29enne di San Giovanni La Punta. Dopo aver appreso alcune informazioni, i militari hanno visto che alcuni giovani di Aci Sant'Antonio andavano a San Giovanni La Punta. Le indagini hanno condotto i carabinieri in un'abitazione di via Firenze, nella cittadina del Catanese, dove nei paraggi hanno trovato alcuni giovani in possesso della loro dose di marijuana. I militari hanno sfruttato la coincidenza del cancello dell’abitazione del 29enne in quel momento rimasto aperto per effettuare una perquisizione in casa.