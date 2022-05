Un 23enne di Adrano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex compagnia 28enne. Vittime dei maltrattamenti sarebbero stati anche i figli di pochi anni della donna. Il giovane è accusato anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Un 23enne di Adrano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex compagnia 28enne. Vittime dei maltrattamenti sarebbero stati anche i figli di pochi anni della donna. Il giovane è accusato anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

La richiesta di aiuto è arrivata al numero unico d'emergenza in piena notte. Sul posto è intervenuta una volante. Gli agenti hanno trovato il giovane strattonare e tirare per i capelli la donna, mentre al contempo teneva in braccio una bambina. Il tutto alla presenza anche di altri due bambini piccoli.

L'atteggiamento aggressivo e violento è proseguito anche davanti ai poliziotti, finché questi ultimi hanno bloccato il 23enne, dichiarandolo in stato di arresto. Portato negli uffici del commissariato, dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza, a Catania.