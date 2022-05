Il ricordo della notte a cavallo tra il 19 e il 20 gennaio 20 20 ritorna prepotentemente nella mente degli sfollati di via Castromarino, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per il crollo degli edifici dovuto alla escavazione realizzata dall'azienda Cmc di Ravenna e finalizzata alla realizzazione del tratto di metropolitana Stesicoro-Aeroporto . Da allora per i residenti delle abitazioni tra via Castromarino e via Plebiscito è cominciato il calvario . Prima costretti a farsi ospitare da amici e parenti, poi la lunga trafila per ottenere il bonus affitto, e ancora i risvolti del giudizio civile tra la ditta e i residenti terminato con l'affermazione del nesso di causalità tra il crollo delle palazzine e i lavori di escavazione . Successivamente la querelle è stata affrontata in via stragiudiziale con l'acquisto da parte della Cmc di metà degli immobili crollati e il prosieguo del cantiere che ha permesso all'azienda di diventare un condomino a tutti gli effetti. Ed è proprio in questo momento che i residenti hanno capito che il calvario non era finito.

Il ricordo della notte a cavallo tra il 19 e il 20 gennaio 2020 ritorna prepotentemente nella mente degli sfollati di via Castromarino, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per il crollo degli edifici dovuto alla escavazione realizzata dall'azienda Cmc di Ravenna e finalizzata alla realizzazione del tratto di metropolitana Stesicoro-Aeroporto. Da allora per i residenti delle abitazioni tra via Castromarino e via Plebiscito è cominciato il calvario. Prima costretti a farsi ospitare da amici e parenti, poi la lunga trafila per ottenere il bonus affitto, e ancora i risvolti del giudizio civile tra la ditta e i residenti terminato con l'affermazione del nesso di causalità tra il crollo delle palazzine e i lavori di escavazione. Successivamente la querelle è stata affrontata in via stragiudiziale con l'acquisto da parte della Cmc di metà degli immobili crollati e il prosieguo del cantiere che ha permesso all'azienda di diventare un condomino a tutti gli effetti. Ed è proprio in questo momento che i residenti hanno capito che il calvario non era finito.

La battaglia nelle aule giudiziarie continua, stavolta, con un esposto presentato dai residenti al procuratore della Repubblica e al comandante della stazione dei carabinieri di piazza Dante. «È accaduto che, all'indomani dell'acquisto di parte dello stabile crollato (4 appartamenti su 8, ndr) - si legge nella nota diramata dai residenti - la Cmc ha impedito, agli altri proprietari degli appartamenti, incomprensibilmente esclusi dalle trattative sebbene coinvolti dal crollo, di poter accedere ai propri appartamenti». Una circostanza preclusiva che deriverebbe dall'effettuazione dei lavori ad opera della stessa ditta nel vano scala. «Questo è stato arbitrariamente sottoposto da Cmc a lavori mai autorizzati, di cui si sconoscono natura, qualità e finalità - è l'attacco dei residenti - sebbene quest'ultima nemmeno possieda la maggioranza delle quote millesimali dello stabile».

Una condotta, quella tenuta dall'azienda, che i residenti giudicano «assolutamente spregiudicata e molesta, che integra il reato di violenza privata, oltre che l’ennesimo schiaffo in faccia a dei poveri sfollati, i quali, evidentemente, non meritano neanche di essere consultati dei lavori che si intendono eseguire in casa propria». Sulla questione si è espresso il direttore di Fce Salvatore Fiore. Anche lui nel mirino dei residenti per avere dichiarato al Quotidiano di Sicilia che «la scala appartiene al palazzo». Un'affermazione che i residenti considerano «falsa e rilasciata con il chiaro e lucido intento di screditare e minimizzare le nostre legittime rimostranze - si legge nell'esposto -, per questo chiediamo la punizione di chiunque sarà ritenuto colpevole alle pene di legge. Chiediamo, altresì, di essere avvisati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 408 del codice di procedura penale dell'eventuale richiesta di archiviazione del relativo procedimento e dichiariamo sin d'ora di opporci alla definizione dello stesso mediante decreto penale di condanna».