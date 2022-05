Il video realizzato con un cellulare aveva ripreso una donna che durante la Quinta tappa del Giro d'Italia impegnata a lavare un pentolone nella fontana dell'Elefante nella centralissima piazza Duomo. La fontana su cui spicca il simbolo del capoluogo etneo, di recente era già stata vittima di altre atti vandali. Adesso l'ultimo video del fatto avvenuto proprio durante la Quinta tappa del Giro che due giorni fa è partita da Catania per poi percorrere la Sicilia orientale e raggiungere Messina.

In riferimento al video sono arrivate le scuse della direzione del Giro d’Italia, inviate con una nota all'amministrazione comunale, che già nel pomeriggio di ieri aveva segnalato ai responsabili della corsa il comportamento gravemente lesivo e irrispettoso nei confronti della città di Catania. «Relativamente al fatto increscioso accaduto ieri in Piazza Duomo a Catania - la direzione del Giro d’Italia comunica che, una volta appresa la situazione, ha allontanato dalla Carovana la persona responsabile. Il Giro d’Italia si scusa con la Città di Catania e condanna lo sconsiderato gesto di un singolo e vuole sottolineare come la Corsa Rosa abbia sempre prestato grande attenzione alla tutela dei monumenti e dei siti del nostro Paese oltre che a quella dell’ambiente».