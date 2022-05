Detenzione abusiva di armi e maltrattamento di animali. Sono le accuse rivolte a un 31enne di Paternò, denunciato dai carabinieri alla procura di Catania. Fondamentali per le immagini sono stati alcuni contenuti pubblicati sui social network, le riprese riguardavano le fasi salienti di una corsa clandestina di cavalli.

I militari hanno effettuato un sopralluogo in via Tre Case, dove all'interno di un fabbricato adibito a stalla sono stati trovati tre equini. Nello stesso locale c'era anche una pistola semiautomatica calibro 7.65 e 28 cartucce calibro 44. I carabinieri hanno sequestrato anche diversi farmaci per uso veterinario, alcuni dei quali importati dall'estero e acquistati senza prescrizione medica. L'uomo è stato multato per una somma complessiva di 30mila euro.