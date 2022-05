Un 21enne è finito in manette nel quartiere San Cristoforo . Il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo dei carabinieri è scattato in via Barcellona mentre il 21enne era a bordo della propria autovettura.

Un 21enne è finito in manette nel quartiere San Cristoforo. Il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo dei carabinieri è scattato in via Barcellona mentre il 21enne era a bordo della propria autovettura.

Secondo quanto comunicato alla stampa il giovane ha mostrato subito agitazione, stato che non si è placato nemmeno dopo l'esito negativo della perquisizione del mezzo. Tuttavia il sospettato ha volontariamente prelevato dalle mutande una dose di marijuana. La perquisizione si è estesa alla sua abitazione e, all'interno di uno zaino, sono state recuperare due buste con circa 400 grammi di marijuana.

A ridosso di una finestra in una stanza attigua alla cucina è stata recuperata un’altra busta contenente la medesima sostanza e del peso complessivo di 512 grammi. Trovato anche un bilancino elettronico di precisione con la vaschetta ancora intrisa di sostanza, nonché numerose bustine di plastica per il confezionamento. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per il 21enne, oltre alla sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza, la traduzione nella casa circondariale di piazza Lanza.