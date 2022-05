Anabolizzanti, cocaina, stimolanti. Almeno una di queste tre sostanze è stata consumata nel 2020 dal 2,5 per cento degli studenti italiani nel periodo del primo anno di restrizioni legate alla pandemia. Il dato, che se si tiene conto anche della cannabis si spinge al 7,6 per cento, emerge dall'ultima relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze. La ricerca dice i ragazzi ne hanno fatto più uso delle ragazze: il 3,3 dei maschi rispetto all'1,7 delle femmine. Guardando, invece, alla frequenza di consumo, il 37 per cento ha dichiarato di avere utilizzato le droghe non più di due volte in un mese, mentre circa un quarto del campione intervistato ne ha assunto dalle tre alle nove volte. Almeno una decina di assunzioni per il 38 per cento degli studenti. La relazione ha messo in luce anche un altro tipo di informazione: coloro che hanno utilizzato almeno una sostanza psicoattiva si differenziano da coloro che non le hanno assunte per alcune caratteristiche relazionali. In particolare, i consumatori risultano meno soddisfatti del rapporto con i familiari.