Un incidente stradale mortale si è verificato, nel pomeriggio di oggi, lungo la strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie, nel territorio di Castiglione di Sicilia in provincia di Catania.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause e ricostruire la dinamica esatta del sinistro in cui una persona ha perso la vita. La strada è temporaneamente chiusa e il traffico è deviato. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e il personale di Anas.