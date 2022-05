Ai domiciliari per reati commessi contro il patrimonio, avrebbe ripreso a spacciare . Per questo è finito nel carcere di piazza Lanza a Catania un 30enne catanese. Nella sua abitazione di Motta Sant'Anastasia , i carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale hanno trovato 100 grammi di marijuana amnesia , un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

All'arrivo dei militari in casa, è stato lo stesso 30enne a fare loro strada verso il mobiletto del bagno dove teneva nascosta la droga. La perquisizione è stata comunque estesa a tutto l’appartamento ma non ha fornito ulteriori riscontri. Il 31enne è stato portato in carcere dove resta all’esito della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.