I piatti e le altre stoviglie sporchi lasciati nel lavello ancora da lavare. È lì che i carabinieri di Biancavilla, insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno trovato 13 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al dettaglio. Alla fine della perquisizione nell'abitazione di via Africa, un 27enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.