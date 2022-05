Il piano per avviare il porta a porta nella zona centrale di Catania verrà presentato domani pomeriggio a Palazzo degli Elefanti. All'appuntamento prenderanno parte il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, l'assessore all'Ecologia Andrea Barresi e il presidente della Srr Catania Metropolitana Francesco Laudani.

La mancata separazione dei rifiuti nel lotto centrale della città ha rappresentato finora il punto debole del servizio di raccolta, costringendo il capoluogo etneo a restare fanalino di coda in Sicilia. Ciò negli ultimi due anni ha portato a diversi momenti di crisi, con cumuli di rifiuti che sono comparsi nelle strade trasformandosi in poco tempo in discariche abusive. L'appalto settennale per il lotto centro è stato aggiudicato al consorzio campano Gema. Un affidamento arrivato oltre sei mesi dopo rispetto a quelli riguardanti le zone nord e sud di Catania.