Sono entrati all'interno del centro Nonno per amico di vale Alcide De Gasperi e hanno preso di mira i distributori del caffè, bevande e snack, materiale d'ufficio , tra cui le stampanti. È quanto accaduto nello scorso fine settimana a Paternò, in provincia di Catania. Stamattina l'amara sorpresa per i dipendenti della struttura che, oltre al centro vaccinale, ospita la sezione della Misericordia e alcuni uffici comunali da quando la sede municipale di Palazzo Ardizzone è sottoposta ai lavori di riqualificazione. Uno o più soggetti sarebbero entrati da una finestra che dà sulla sala accettazione del centro vaccinale. Una volta all'interno dei locali, sono state danneggiate le macchinette con l'obiettivo di portare via i soldi contenuti all'interno.

Tra i tentativi di furto, anche quello di una stampante, collegata a uno dei computer utilizzati dal personale amministrativo per la registrazione dei soggetti che devono effettuare i vaccini. I ladri , probabilmente, presi dal panico, hanno lasciato la stampante sul davanzale della finestra da dove sarebbero entrati in precedenza. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza della zona. Le indagini sono condotte dagli agenti della locale polizia municipale. A quanto sembra non è la prima volta che ignoti entrino dentro l’edifico da uno degli infissi presenti nei locali accettazione. In meno di un mese, i ladri sono entrati già due volte, compreso l’ultimo colpo commesso nel corso del fine settimana appena trascorso.