È calato il sipario sull’edizione 2021/2022 di Una stagione a 4 stelle Gilberto Idonea. Al Metropolitan di Catania è andato in scena La Fortuna con l’Effe maiuscola, grande classico del teatro napoletano scritto a quattro mani da Eduardo De Filippo e Armando Curcio, ultimo degli spettacoli previsti nel cartellone firmato dal direttore artistico Alessandro Idonea.

Idonea, che ha firmato anche la regia, nei panni del protagonista Giovanni Ruoppolo ha confermato ancora una volta la sua nota bravura e, con la naturalezza che lo contraddistingue quando si trova sul palcoscenico, è riuscito a prestare voce e corpo al personaggio con l’intensità alla quale ci ha abituati in questi anni. Al suo fianco, nel ruolo della moglie, una simpaticissima Giovanna Criscuolo, un ineccepibile Bruno Torrisi in quello del notaio e un divertentissimo Salvo Disca in quello di Enricuccio. Hanno completato il cast Giuseppe Brancato (nel doppio ruolo di Vito, il marito tradito e del brigadiere), Antonella Cirrone (la portinaia Concetta), Federica Fischetti (Virginia, la sensitiva), Chiara Seminara (Amalia, la moglie infedele), Enrico Pappalardo (l'avvocato), Nino Signorello (il dottore) e Massimo Giustolisi (il barone Santino). Le scene sono state firmate da Salvatore Tropea, i costumi da Noa Prealoni e le luci da Francesco Noè. Direttore di scena è stato Emanuele Salamanca e il macchinista Aureliano Idonea.

La storia racconta le vicende del povero Giovanni Ruoppolo, uno scrivano che, sebbene colpito e amareggiato dalla vita, non rinuncia alla lotta per affermare la propria sopravvivenza. Il protagonista, pur di racimolare denaro, firma letteralmente carte false e finisce così per mettersi nei guai. La Fortuna con l’Effe maiuscola è uno spettacolo che diverte, ma che fa anche riflettere e, durante i 3 atti della pièce, tutti gli attori sul palco sono riusciti a strappare numerosi applausi a scena aperta e diverse fragorose risate. Prima dell’inizio dello spettacolo Alessandro Idonea ha tenuto il consueto saluto di benvenuto al pubblico presente in sala (tradizione ereditata dal padre Gilberto), ha ringraziato con sincerità e affetto tutti gli abbonati che in questa stagione della ripartenza dopo il covid sono tornati a teatro e ha colto l’occasione per presentare il cartellone 2022/2023 di Una stagione a 4 stelle Gilberto Idonea.

A tagliare il nastro di partenza sarà Liolà di Luigi Pirandello, grande classico del teatro siciliano, con Alessandro Idonea e Bruno Torrisi. Secondo appuntamento in programma sarà Amore sono un po' incinta di Marco Cavallaro che sarà sulla scena con Sara Valerio. Si continuerà poi con Non ci resta che…ridere di Antonio Grosso con Maria Bolignano, Francesco Procopio, Enzo Casertano e Giuseppe Cantore. Antonello Costa sarà invece il protagonista del suo spettacolo C’è Costa per te. La conclusione della stagione è affidata a Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta. Protagonisti della scena saranno Alessandro Idonea, Giovanna Criscuolo e Vincenzo Volo. Fuori abbonamento è anche previsto un omaggio a Giovanni Verga nel centenario della morte: Cavalleria rusticana. Sul palco in compagnia del direttore artistico Alessandro Idonea ci sarà anche Carmelo Caccamo.