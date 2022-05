Scontro frontale a Ramacca, sulla strada provinciale 74/II, all'altezza del Bivio Iannarello. L'impatto è avvenuto questa mattina tra un furgone e un autocarro di ridotte dimensioni. In particolare si tratta di un Iveco Daily e un'Isuzu. L'incidente sarebbe dovuto al restringimento della carreggiata causato da un autoarticolato bruciato e abbandonato sul ciglio della strada. Una motrice che ha preso fuoco a causa di un cortocircuito che avrebbe dovuto essere rimossa oggi. Il mezzo avrebbe impedito il regolare transito vecolare su entrambe le corsie di marcia.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Paternò, che hanno estratto due persone dai veicoli. I feriti, che per il momento non sarebbero in gravi condizioni, sono stati trasferiti all'ospedale di Paternò e in un altro presidio ospedaliero catanese. Le operazione di soccorso, comprensive di salvataggio e bonifica dell'area, si sono concluse alle 8.