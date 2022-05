Circa 600mila prodotti per fumatori e 4550 tra cd e dvd contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania. Una persona è stata denunciata. Il materiale è stato rinvenuto in due stand in pieno centro cittadino. Cd e dvd erano privi del marchio Siae e avrebbero garantito un illecito profitto stimato in oltre 7500 euro.