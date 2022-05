«La città avrà finalmente un servizio integrato di raccolta differenziata . Questa amministrazione mette così la parola fine al sistema eretico voluto dalle precedenti amministrazioni». Andrea Barresi , assessore ai Rifiuti del Comune di Catania, annuncia con soddisfazione il via della raccolta porta a porta anche nel lotto Centro. «Abbiamo stilato un calendario - ha spiegato Barresi - il 29 maggio cominceremo da Picanello e dal 20 giugno in poi passeremo alle altre parti della città ed entro settembre tutto il centro non sarà più assistito dai cassonetti ».

Via quindi i cassonetti di prossimità, croce e delizia di residenti e ditte dei rifiuti, che fino a oggi hanno fatto parte del sistema di raccolta misto (tra porta e porta e cassonetti) effettuato da Dusty, la ditta che si occupava del servizio in città, prima che i giudici amministrativi decidessero in favore del Consorzio Gema. Sarà quest'ultimo a occuparsi della raccolta porta a porta nel centro storico di Catania. «È un progetto che abbiamo vinto con grande soddisfazione - ha detto il presidente di Gema Pasquale D'Errico - qui si parte da zero, ma il centro storico meraviglioso merita di raggiungere i livelli di raccolta differenziata di altre città».

Per farlo, però, è necessaria la collaborazione di cittadini e operatori. «Confidiamo nella collaborazione dei circa 400 lavoratori che prendiamo in carico a partire da domani, con la campagna di comunicazione e dal 20 giugno con i servizi di raccolta e smaltimento». Prima che il servizio possa diventare effettivo, infatti, il Comune ha pianificato un'intensa attività propedeutica di comunicazione tra le vie del centro e non solo. «Abbiamo attivato i numeri verdi e previsto una nuova iniziativa di comunicazione per spiegare i corretti metodi di conferimento - ha annunciato Barresi -, gli operatori si recheranno anche nelle spiagge catanesi per sensibilizzare alla raccolta differenziata».