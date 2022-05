Jeans, canotta e sguardo da eterno ribelle. Ricorda così Matt Dillon chi, quelle pellicole degli anni 80, le ha viste e riviste, apprezzando il talento di un giovane che, ad appena 19 anni, Francis Ford Coppola avrebbe trasformato in un’icona generazionale. Sarà lui la guest star della decima edizione di Etna Comics. Un attore, diventato anche regista, che ha saputo interpretare ruoli di qualità, scegliendo generi cinematografici differenti. La popolarità arriva nel 1983, prima con I ragazzi della 56ª strada, poi insieme a Mickey Rourke, Dennis Hopper e Nicolas Cage con Rusty il selvaggio.

Con Tutti pazzi per Mary, al fianco di Cameron Diaz, il versatile Dillon cambia volto in tutto il mondo.

Nel 2004 un nuovo successo con Crash - Contatto fisico di Paul Higgs, film che ha ottenuto sei candidature agli Oscar. Per Dillon arriva quella come Miglior attore non protagonista.

Oltre alla nomina dell'Academy, riceve quella ai Golden Globe, ai BAFTA Awards, ai Critics' Choice Movie Award, ai Screen Actors Guild Awards e non solo.

Nel 2019 l’attore americano interpreta un serial killer nel film La casa di Jack, la straordinaria discesa agli inferi partorita dalla mente contorta di Lars Von Trier, con Uma Thurman e Bruno Ganz.

Matt Dillon, candidato agli Uzeta Awards di Etna Comics, sarà ospite della kermesse giovedì 2 giugno. Terrà un incontro con il pubblico in Area Movie dove riceverà il premio speciale Icona del cinema.