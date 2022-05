Un 31nne, le cui iniziali sono D.M., è finito in manette con l'accusa di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato acciuffato dagli agenti della polizia municipale in servizio al Maas, i Mercati agro alimentari di Sicilia in via Passo del Fico, lungo contrada Jungetto. Secondo quanto riportato in una nota stampa il 31enne voleva impossessarsi di un camion di proprietà di un agricoltore che opera all'interno del mercato.