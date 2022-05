Valori di escherichia coli ed enterococchi superiori ai limiti consentiti. In via Garitta , a Capomulini , proprio nella parte in cui sfocia il torrente Lavinaio Platani , è stato disposto il divieto di balneazione .

Il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale di Catania ha comunicato al sindaco Stefano Alì e all'assessorato regionale della Salute gli esiti analitici dei campioni di acque di balneazione che, per quanto attiene al tratto iniziale della strada, non risultano essere conformi per via della presenza di valori di escherichia coli ed enterococchi in una misura eccedente rispetto ai limiti consentiti.