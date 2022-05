Ad Aci Catena si torna al voto dopo i cinque anni targati Nello Oliveri. Il sindaco uscente, negli ultimi mesi protagonista di un rimpasto dopo avere perso pezzi della maggioranza, si troverà contro Giovanni Grasso e Giuseppe Aleo; entrambi cinque anni fa sono stati al suo fianco nella corsa al palazzo di città. Candidata alla fascia tricolore anche Margherita Ferro, consigliera di parità della Regione Siciliana ed ex assessora provinciale all'epoca di Raffaele Lombardo. Ferro punta a essere la prima sindaca di Aci Catena. A sostenerla, pur non essendo candidato, è anche l'ex sindaco Ascenzio Maesano, incandidabile dopo la condanna definitiva per corruzione. Si presenta come outsider