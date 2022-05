Quasi tre ore di seduta per approvare un solo punto all'ordine del giorno e l'ennesimo rinvio sul regolamento di chioschi, dehors e sponsorizzazioni . Il clima è quello delle riunioni di condominio e ogni intervento viene urlato. È un Consiglio comunale che risente degli strascichi delle manovre politiche per le elezioni regionali , ma anche di una giunta precaria che fino a ieri disponeva di soli sei componenti. E che, talvolta, è stata tacciata di assenteismo in aula. In questo clima le neoassessore Viviana Lombardo , Adriana Patella e Cinzia Torrisi , hanno presenziato al loro primo consiglio comunale da amministratrici. Ma a pesare, come fanno notare dai banchi dell'opposizione, è anche la sospensione del sindaco Salvo Pogliese . Uno spettro che, secondo alcuni, si allontana con la nomina delle neo assessore.

«Qualcuno mi ha detto che ci vorrebbe un mago per sciogliere questo nodo». Il riferimento di Viviana Lombardo, neo assessora con delega alle Attività produttive è alle dimissioni del sindaco sospeso di Catania Salvo Pogliese. Una questione riaperta ieri in un confuso consiglio comunale, tirata in ballo dai banchi dell'opposizione in occasione della prima presenza in Consiglio di Patella, Torrisi e, appunto, Lombardo. A quest'ultima, figlia d'arte e avvocata di professione, è stata assegnata la delega prima di competenza dell'ex assessore Ludovico Balsamo, dimessosi non senza polemiche. Queste ultime legate anche alla definizione del regolamento sui dehors. Patella, esperta di progettazione e formazione sociale, si occuperà invece di politiche per la famiglia e dei servizi sociali ricoprendo il posto precedentemente occupato da Giuseppe Lombardo. A Torrisi, insegnante di professione, è toccata invece la gestione di scuola, cultura e politica giovanile, delega quest'ultima lasciata scoperta da Barbara Mirabella, adesso in lizza per le elezioni regionali.

«Sono nomine tecniche, ma tutto è politica», ammette Patella, in quota autonomista, già consigliera della seconda circoscrizione che accorpa i quartieri di Ognina, Barriera, Canalicchio e Picanello. Proprio in quest'ultimo, al civico 1 di via Calipso, ha sede l'asilo nido comunale di cui Patella è stata presidente. Nel suo curriculum c'è anche il ruolo di componente della commissione dei servizi sociali del Comune di Catania. «È avvenuto tutto in tempi molto brevi - commenta Patella con riferimento alla nomina - il gruppo autonomista mi ha indicato in giunta per creare una sinergia con gli altri assessorati anche per portare ciò che ho raccolto nella mia carriera».

Torrisi e Lombardo, invece, entrano a fare parte della giunta comunale in quota Fratelli d'Italia. Cinzia Torrisi, insegnante di professione, è ex presidente del Rotary club di Catania e fondatrice del Rotary di San Gregorio. Per Lombardo invece la politica è una cosa di famiglia. Si tramanda di generazione in generazione. E di delega in delega. Figlia d'arte di Nuccio Lombardo, ex presidente dell'allora Asec Spa e attuale Catania rete gas, a lei è toccata la stessa delega assegnata al padre nella precedente sindacatura, quella di Enzo Bianco, quando al padre furono assegnate le attività produttive. Nel 2018 la neo assessora si è candidata al consiglio comunale nella lista Catania 2.0, riferimento del deputato Ars Luca Sammartino, prima di transitare alla Lega.

«La mia è sicuramente una nomina anche tecnica, ci sarà da studiare regolamenti e quant'altro, il mio curriculum servirà», commenta Lombardo. Sui punti in programma però l'assessora non si sbilancia ancora. del resto è solo il primo giorno. «Ho convocato una riunione domani e conoscerò coloro che dovranno coadiuvarmi in questa impresa e cercherò di portare avanti il lavoro che mi ha preceduto», dice Lombardo al termine di un escalation del dibattitto consiliare che ha portato il presidente del senato cittadino a sospendere la seduta. «Ve lo fate voi il consiglio», tuona Giuseppe Castiglione interrompendo un diverbio tra i consiglieri Salvo Di Salvo e Manfredi Zammataro, prima di abbandonare l'aula. «Come primo giorno tutto alla grande», ironizza Lombardo.