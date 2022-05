Incidente stradale , ieri sera poco dopo le 22, sulla strada statale 121 , nei pressi per lo svincolo per Motta Sant'Anastasia, non distante dal centro commerciale Etnapolis. Non chiare le cause del sinistro che potrebbe essere autonomo. L'incidente ha visto come protagonista un giovane di 22 anni di Paternò, il quale, mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto e transitava in direzione Catania, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro il guard-rail laterale.

Incidente stradale, ieri sera poco dopo le 22, sulla strada statale 121, nei pressi per lo svincolo per Motta Sant'Anastasia, non distante dal centro commerciale Etnapolis. Non chiare le cause del sinistro che potrebbe essere autonomo. L'incidente ha visto come protagonista un giovane di 22 anni di Paternò, il quale, mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto e transitava in direzione Catania, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro il guard-rail laterale.

Il giovane avrebbe riportato ferite non gravi ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Paternò per le cure del caso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento paternese che hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. I carabinieri della compagnia di Paterno si sono occupati dei rilievi e hanno regolato il transito veicolare che inevitabilmente ha subito dei rallentamenti per qualche ora.