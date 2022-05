Sgominato dalla guardia di finanza di Catania un traffico internazionale di sostanze stupefacenti dalla Spagna al territorio nazionale, tra il Nord Italia e la Sicilia. Sequestrati 47 chilogrammi tra cocaina e hashish e arrestato un uomo di 49 anni, originario di Giarre.

Le fiamme gialle, nel corso di un primo intervento a Milano, hanno intercettato un suv, condotto dal 49enne, originario del Comune ionico ma residente a Mascali. Con sé aveva 12 chili di cocaina e 16 di hashish contenuti in un doppio fondo. In un'altra vettura c'erano cocaina e 16 chilogrammi di hashish. A conclusione delle attività sono così stati sequestrati, complessivamente, 47 chili di stupefacente. L'uomo è stato è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di droga.