Un 31enne e un 35enne sono stati denunciati dai carabinieri di Paternò perché avrebbero preso parte a una corsa clandestina di cavalli svoltasi il 26 febbraio scorso in contrada San Marco. Il 35enne risulta avere precedenti per l'appartenenza al gruppo mafioso Assinnata di Paternò. Entrambi sono indiziati di partecipazione a competizioni sportive clandestine con animali e loro maltrattamento e sono stati sanzionati anche amministrativamente per avere violato le relative disposizioni del Codice della strada.