Un rogo che ha coinvolto quattro auto parcheggiate in via De Felice. È successo intorno alle 14, ad Aci Sant'Antonio, cittadina in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione fornita a MeridioNews, un ragazzo, dopo essersi accorto del fumo che proveniva dalla sua auto, si è accostato. Dopo un po' la situazione sarebbe degenerata, con le fiamme che hanno coinvolto le altre auto parcheggiate.

Il rogo avrebbe danneggiato le vetrate del supermercato vicino e annerito parte della facciata vicino a cui si trovavano le automobili. Non si sarebbero registrate conseguenze né per il conducente dell'auto né per le persone presenti sul posto. Quando si sono accorti del fumo, i residenti hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e interdetto provvisoriamente il tratto stradale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Aci San Antonio.