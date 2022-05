Era da poco passata mezzanotte quando, a Pedara , lungo il rettilineo di via Pizzo Ferro , si è registrato un grave incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di due autovetture . Per cause in corso di accertamento i mezzi si sono scontrati frontalmente : si tratta di una Peugeot 207 con alla guida un 41enne di Acireale e una Bmw serie 1 condotta da un 26enne di Pedara.

Lo scontro è stato piuttosto violento. Immediati sono scattati I soccorsi; sul posto militari dell’Arma del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale, diverse ambulanze del 118 e gli uomini del 115 del distaccamento acese. Pompieri che hanno lavorato celermente sia per mettere in scurezza le due auto sia per estrarre dall’abitacolo della Peugeot il conducente rimasto incastrato. Quest'ultimo è stato trasportato al Cannizzaro di Catania ,mentre quello della Bmw all’ospedale di Acireale. Le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Solo dopo diverse ore il transito veicolare su via Pizzo Ferro è tornato regolare.