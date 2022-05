È ricoverato in prognosi riservata all' ospedale Cannizzaro di Catania un ciclista catanese di 45 anni rimasto gravemente ferito in un incidente autonomo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 10.30, lungo la strada statale 192 all'altezza del bivio Iannarello nel territorio di Paternò .

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania un ciclista catanese di 45 anni rimasto gravemente ferito in un incidente autonomo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 10.30, lungo la strada statale 192 all'altezza del bivio Iannarello nel territorio di Paternò.

Stando a quanto accertato finora dai carabinieri di Biancavilla, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, durante il tragitto al ciclista sarebbe scoppiata la ruota anteriore della bicicletta. Per questo, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote e sarebbe caduto sull’asfalto battendo violentemente la testa. A dare l'allarme e allertare i soccorsi sono stati gli altri ciclisti che erano insieme a lui. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Il personale sanitario, appurando la gravità delle ferite riportate dal 45enne, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato non distante dal luogo dell’incidente.

Trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso l'uomo, che ha riportato un politrauma e un trauma cranico, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il tratto della strada statale dove è avvenuto l’incidente è rimasto bloccato per il tempo necessario per consentire ai mezzi di soccorso di operare in massima sicurezza.