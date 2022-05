Un 77enne e un 53enne di Giarre sono stati denunciati dai carabinieri. Il primo è accusato di minacce e detenzione abusiva di armi e munizioni oltre che di porto abusivo di armi, per il secondo l'accusa è soltanto di detenzione abusiva di armi. A denunciare i due è stata una donna che, ieri mattina, ha raccontato di essere stata minacciata dal più anziano in via Quintino Sella.