Tre auto ferme, mentre sul posto si cerca di rimettere ordine al traffico. È quanto accaduto questo pomeriggio in viale Fleming, direzione via Milo, dove tre auto sono rimaste ferme dopo un tamponamento a catena. Non è ancora chiara la dinamica. Le condizioni degli occupanti non sarebbero gravi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per prestare soccorso.