Ottanta chili di avocado rubati da un terreno a Riposto. Ad arrestare in flagranza di reato un 55enne ripostese, in azione in contrada Olmo, sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Giarre che avevano ricevuto una segnalazione. È di furto aggravato l'accusa per l'uomo che è stato trovato nel fondo agricolo, intento a raccogliere i frutti dagli alberi, con un bastone di legno con all'estremità un uncino di ferro.