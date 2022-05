Tutto pronto ormai a Catania per l'attesissimo ritorno di Etna Comics . Giunto alla decima edizione, il festival di riferimento per gli amanti di fumetti, cinema, gioco, videogioco, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale giapponese e non solo riaprirà i battenti l' 1 giugno per sei giorni che vedranno alternarsi centinaia di ospiti nazionali e internazionali. Fino al 5 giugno sarà possibile assistere a mostre, proiezioni, masterclass e conferenze. Per Etna Comics sarà la ripartenza dopo i due anni di stop causati dalla pandemia.

La manifestazione, che si svolgerà al centro fieristico Le Ciminiere, è stata presentata questa mattina alla presenza del commissario della Città Metropolitana di Catania, Federico Portoghese, dell’assessora alla Cultura del Comune di Catania, Cinzia Torrisi, del capitano in seconda della Guardia Costiera di Catania, Luigi Di Natale, del direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, del vicedirettore della kermesse, Gianluca Impegnoso, e dei responsabili di Area della manifestazione. L'evento, che gode del patrocinio dell'assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, della Città metropolitana e del Comune, punta a fare meglio dell'edizione 2019, quando si registrarono 85mila presenza. L'edizione di quest'anno - ricco di proposte per tutti i gusti - si ispira all'iscrizione latina Melior de cinere surgo che si trova sulla Porta Garibaldi, uno dei luoghi simbolo idi Catania. Altrettanto significativa è stata la scelta di dedicare il manifesto - realizzato da Gabriele Dell'Otto, tra i big presenti nell'Area Comics - all'Araba Fenice, simbolo di immortalità.

L'edizione del 2022 sarà arricchita dalla partnership con il 68esimo Taormina Film Fest, che si terrà tra il 26 giugno e il 2 luglio, e che porterà a Etna Comics in anteprima la nuova serie Marvel Studios Ms. Marvel, che debutterà l'8 giugno su Disney+: l'appuntamento con The Walt Disney Company Italia è per il 5 giugno alle 12 in sala Polifemo. Alle 18, invece, nella stessa sala si terrà l'incontro dal titolo Bang Bang Baby. il crime pulp in salsa pop con Michele Alhaique, regista della prima serie tv italiana prodotta da Amazon Prime Video, e di Denise Capezza, nel ruolo di Giuseppina. Tra gli ospiti più attesi ci sono i grandi nomi Disney, come Paolo Mottura, Tito Faraci e Fabio Celoni, autore della cover variant a tiratura limitata del numero 3471 di Topolino, colorata da Luca Merli e ispirata al manifesto di quest'anno.

Il programma prevede la reunion degli artisti che hanno lavorato ai manifesti negli ultimi anni: Simone Bianchi, autore nel 2019 di quello dedicato a Gammazita, e il disegnatore di Daredevil, Alex Maleev, che ha firmato quello del 2017 ispirato al paladino catanese Uzeta e che parteciperà nuovamente alla kermesse in virtù della preziosa collaborazione dei Mad Collectors, che riporteranno a Catania anche Esad Ribic. Atteso ritorno per il rivoluzionario Simon Bisley, uno dei più famosi fumettisti britannici appartenente da tempo all’universo di DC Comics, ospite di punta di Cart Gallery. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di incontrare alcuni dei più rappresentativi autori della Sergio Bonelli Editore, come Angelo Stano, storico disegnatore di Dylan Dog, Alessandro Piccinelli, celebre copertinista di Zagor, e Maurizio Dotti, copertinista di Tex Willer, in fiera grazie ai Bonelliani Siculi. Tra i grandi nomi della Sergio Bonelli Editore presente anche Roberto Recchioni, curatore editoriale della storica collana dedicata a Dylan Dog, creatore di John Doe e Orfani, a Catania con BD Edizioni. Gli appassionati del movimento suicide girl, potranno incontrare allo stand di Poliniani Riae, protagonista di un fumetto che racconta la storia della sua vita; e ammirare le vignette di Sio, che aspetterà i fan allo stand di Shockdom.

L'area Games ancora una volta accoglierà gli editori di giochi da tavolo nazionali e internazionali e troverà spazio nella tensostruttura allestita in piazzale Rocco Chinnici. Attese le presenze di Paolocannone, TNOB, HadessDaughter, Andrea "Set" Marino e Kyrenis. All’interno dell’area troverà spazio Midgar, il museo del videogioco. Nell'area Altrimondi, si entrerà in contatto con i Ghostbusters, i Midichlorians e la 501st Italica Garrison, con cui sarà possibile esplorare gli immensi universi di Star Wars. Tra le novità, da segnalare il debutto della l'area Letteratura Fantasy curata dall'Associazione culturale Universo Fantasy.

Protagonisti della grande famiglia Asian Wave: l’associazione Ochacaffè per la parte Japan; le Maid Okaeri per la ristorazione; K-ble Jungle e OKB3ATZ per la parte musicale (K-pop e J-pop); Epicos per tutto ciò che riguarda il mondo cosplay e che organizzerà giovedì 2 giugno l’unica tappa catanese della nuova Cosplay Italian Cup 2022, contest che mette in palio uno splendido viaggio a Orlando, in Florida, dall'11 al 18 ottobre 2022. Domenica 5 giugno sarà invece la volta del gran Cosplay Contest di Etna Comics, che grazie a Turkish Airlines regalerà a chi si aggiudicherà lo scettro di migliore l’opportunità di volare in uno dei paesi collegati dalla compagnia aerea. I concorrenti saranno valutati a giudizio insindacabile di una giuria composta da cinque esperti del settore: Andrasta, Andrea Franchini, Crybaby Elisa, Kyla Ren e Luce Cosplay.

L'edizione 2022 di Etna Comics registrerà una crescita anche dell'area Movie, con il passare degli anni divenuta tra le principali attrazioni del festival. Special guest quest'anno sarà senz'altro Matt Dillon, attore e regista statunitense protagonista di opere cinematografiche del calibro di I ragazzi della 56ª strada e Rusty il selvaggio a Tutti pazzi per Mary e Crash - Contatto fisico di Paul Higgs. Dillon arriverà in fiera il 2 giugno. Il 4 giugno, invece, sarà la volta di Gabriele Mainetti, vincitore di sette David di Donatello all'esordio come regista e sceneggiatore con Lo chiamavano Jeeg Robot. Ospite della manifestazione anche Giancarlo Commare, che di recente ha interpretato Manuel Bortuzzo nel film di Rai 1 Rinascere. Previsto il concorso dedicato ai cortometraggi, con la proiezione che si terrà il 5 giugno. Seguirà la proclamazione dei tre finalisti, mentre il vincitore sarà annunciato in occasione del 68esimo Taormina Film Fest.

Tra conferme e grandi novità, la NewTube Alley sarà sempre più colorata e travolgente. Cinque giornate ricche di eventi, navigando tra attività e appuntamenti legati ai più seguiti protagonisti dell’universo virtuale. A Catania sbarcheranno i 4 Gentlemen, il quartetto che ha letteralmente rivoluzionato il mondo di YouTube Italia, registrando numeri da record. Saranno a Etna Comics il 2 e il 3 giugno. Quest'anno un intero padiglione sarà dedicato al fumetto erotico, con l'area Taboocom che ospiterà due importanti mostre dedicate una al maestro italiano dell'eros a fumetti, Guido Crepax, e l'altra al fenomeno editoriale e social Fumettibrutti alias di Josephine Yole Signorelli, presente tutti e cinque i giorni della fiera. In questo padiglione saranno presenti sia il critico d'arte Vittorio Sgarbi che la pornoattrice siciliana Danika Mori, che terrà una conferenza per raccontare la libertà di mostrarsi per rivendicare il proprio corpo.

A Etna Comics genitori e bambini potranno avere nell'area Family un punto di rierimento. Anche quest'anno verranno riproposti i premi Coco, Efesto e UZ Awards destinati rispettivamente al mondo comics, games e videogames/movie. La kermesse prevede anche l'assegnazione del premio Angelo D'Arrigo - Ad Ali spiegate, giunto all'ottava edizione e destinato a chi si è distinto nel proprio campo professionale divenendo un esempio di civiltà, umanità e rispetto per l'ambiente. Il premio sarà assegnato a Kasia Smutniak, attrice apprezzata anche per la sensibilità dimostrata oin campo sociale. Ad Andrea Muzii, invece, verrà consegnato il premio per la sezione giovani. Muzii è campione del mondo di memoria. Tra gli appuntamenti storici della manifestazione l’asta di beneficenza in programma nella giornata conclusiva, il cui ricavato andrà a sommarsi a quello degli ultimi anni per la realizzazione di un’aula multimediale all’interno della Clinica pediatrica del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, diretta dal professor Martino Ruggieri.

Per informazioni sul programma e sui biglietti, è possibile consultare il sito di Etna Comics (https://www.etnacomics.com/), realizzato in collaborazione Flazio.com.