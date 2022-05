Si preannunciava un po' più tranquilla l'udienza di oggi del processo nato dall'inchiesta 12 Apostoli, che vede alla sbarra l'ex assessore regionale Mimmo Rotella e il sacerdote Orazio Caputo. Il procedimento è una costola del filone principale, che vede accusati di associazione a delinquere Pietro Capuana, il santone che avrebbe abusato di numerose minorenni attirate a sé sfruttando un carisma derivante dal presentarsi come la reincarnazione dell'arcangelo Gabriele, e le tre principali collaboratrici: Fabiola Raciti, Katia Scarpignato e Rosaria Giuffrida. Quest'ultima è la moglie di Rotella. Sia l'ex politico che il prete devono rispondere di favoreggiamento.

A tenere banco è stata la richiesta dei legali di Rotella di estromettere dal processo alcune intercettazioni che lo riguardano e dalle quali si ricaverebbero elementi a sostegno della tesi dell'accusa. Le conversazioni, alcune delle quali con Scarpignato, sarebbero state captate in un momento in cui il marito di Giuffrida non era iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di associazione a delinquere (non lo sarà mai, ndr), ovvero il tipo di reato che consente l'utilizzo delle intercettazioni.

«Noi ci siamo opposti, perché riteniamo che non ci siano motivi per non usarle», commenta l'avvocato Tommaso Tamburino. Legale di parte civile, Tamburino difende la famiglia di una delle ragazze che sarebbero state abusate da Capuana. «La normativa prevede che se emerge l'urgenza di attivare un'intercettazione, come in quel caso, la stessa diventa legittima indipendentemente dall'ipotesi del reato previsto dall'articolo 416». La giudice ha deciso di rinviare la discussione a metà giugno, quando è attesa la decisione sull'accoglimento o meno della richiesta di Rotella.