Sono state arrestati e arrestati nell'ambito dell'inchiesta Reset della Dda di Catania. Adesso i finanzieri del comando provinciale hanno eseguito tre distinti ordini emessi dalla Procura per esecuzione di pena: Roberto Di Mauro, Francesco Arcidiacono, Agostino Pomponio. Per loro tre ordini di carcerazione. Di Mauro dovrà scontare 5 anni e un mese di reclusione di una pena a 9 anni per associazione mafiosa, con l'aggravante che il clan si è avvalso delle armi. Francesco Arcidiacono e Agostino Pomponio sono condannati a un anno e due mesi e a due anni e sei mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso.