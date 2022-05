È morto nella tarda mattinata di oggi, all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverato in rianimazione, Alberto Savoca, il ciclista di 47 anni di Motta Sant’Anastasia, rimasto gravemente ferito, domenica scorsa, in un incidente stradale autonomo, registratosi lungo la strada statale 192 Catania-Enna, nei pressi del bivio Iannarello, in territorio di Paternò.

Da quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Paterno intervenuti sul luogo del sinistro, il 47enne, che faceva parte di un gruppo di ciclisti amatoriali, sarebbe rimasto ferito a causa dell’improvviso scoppio della ruota anteriore della bici; ciò avrebbe comportato la perdita del controllo del mezzo a due ruote cadendo violentemente sull’asfalto. I compagni dell’uomo avevano allertato i soccorsi; sul posto un’ambulanza del 118, il cui personale medico, appurando la gravità delle ferite riportate dal ciclista avevano richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Trasportato al Cannizzaro, l’uomo, avendo riportato un politrauma e un trauma cranico, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Dopo quattro giorni di agonia, il cuore di Savoca, di professione collaboratore scolastico in una scuola del mottese, ha cessato di battere. I funerali si svolgeranno domani alle 16.30 nella chiesa madre di Motta Sant’Anastasia.