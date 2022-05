Il questore di Catania ha emesso altre quattro misure di prevenzione Daspo per i fatti accaduti durante l'incontro di calcio under 17 provinciale Girone Sf dello scorso 6 maggio a Scordia nel campo Comunale Ado Binanti , nella cittadina in provincia di Catania. La rissa ha coinvolto la maggior parte dei calciatori delle squadre e alcuni spettatori che invadevano il terreno di gioco. Al termine degli scontri uno dei giocatori ha riportato lesioni alla testa , tanto da essere trasportato in ambulanza all'ospedale di Lentini, dove gli è stata data una prognosi di 10 giorni. Visti gli esiti ulteriori, dopo i 10 provvedimenti adottati nei confronti de i giocatori della Libertas Catania .

Il questore di Catania ha emesso altre quattro misure di prevenzione Daspo per i fatti accaduti durante l'incontro di calcio under 17 provinciale Girone Sf dello scorso 6 maggio a Scordia nel campo Comunale Ado Binanti, nella cittadina in provincia di Catania. La rissa ha coinvolto la maggior parte dei calciatori delle squadre e alcuni spettatori che invadevano il terreno di gioco. Al termine degli scontri uno dei giocatori ha riportato lesioni alla testa, tanto da essere trasportato in ambulanza all'ospedale di Lentini, dove gli è stata data una prognosi di 10 giorni. Visti gli esiti ulteriori, dopo i 10 provvedimenti adottati nei confronti dei giocatori della Libertas Catania.

I provvedimenti, questa volta, riguardano tutti minorenni dell'Asd Gymnica Scordia tra cui un 16enne, un 15enne e due 17enni, i quali, come accertato dall’analisi dei video, hanno partecipato attivamente ai violenti tafferugli verificatisi al termine dell’incontro di calcio contro la Libertas Catania, durante i quali hanno sferrato calci e pugni contro gli avversari. I provvedimenti sono stati emessi per la durata di due anni ed i destinatari, per la medesima durata, non potranno più accedere all’interno di un campo di calcio per assistere ad una qualsiasi partita di calcio, dalla Serie A sino alle serie minori, incluse tutte le partite della Nazionale, anche di Calcio a 5, sia maschili che femminili, sia in Italia che all’estero, e non potranno più giocare e partecipare agli allenamenti ed ai ritiri della loro squadra ovvero l’Asd Gymnica Scordia.