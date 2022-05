La coppa tra le braccia, il sorriso di chi sa di avercela fatta di nuovo e lo stesso entusiasmo di chi la stringe per la prima volta. Eppure per la squadra è già la 22esima. Nel pomeriggio le campionesse d'Italia dell'Ekipe Orizzonte sono state in visita negli studi del Gruppo Rmb, a Belpasso, con la coppa del ventiduesimo scudetto vinto domenica scorsa contro il Plebiscito Padova.