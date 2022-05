Oggi alle 13.15 in sala giunta , il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l'assessore allo Sport Sergio Parisi , insieme ai dirigenti comunali responsabili, illustreranno la manifestazione d'interesse, in pubblicazione, per individuare società sportive o associazioni sportive per l'iscrizione di una squadra di calcio in rappresentanza della città di Catania al campionato di serie D.

Cosa prevede l'avviso pubblico. Sono ammessi a presentare l'istanza società e associazioni sportive costituite o intenzionate a costituirsi. Entro sabato 18 giugno alle 13, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune di Catania, esclusivamente tramite pec da inoltrare all'indirizzo comune.catania@pec.it.

Tra i requisiti di ammissibilità si prevede: non avere ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio, amministratore e dirigente con poteri di rappresentanza in ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione alla Figc; non avere riportato condanne in particolari reati come truffa, truffa aggravata, usura e appropriazione indebita; non essere stato coinvolto in scandali calcistici; presentare il Piano quadriennale delle attività sportive, contenente il progetto sportivo che la società intenda realizzare, con particolare riferimento all'organizzazione e alla gestione della squadra principale, ivi inclusa la strategia per il ritorno nelle serie superiori, l’organizzazione e la gestione del settore giovanile e dell'eventuale settore femminile; un Business Plan quadriennale; le attestazioni di solvibilità economica e finanziaria. La valutazione delle domande verrà svolta dall'amministrazione comunale, nella persona del sindaco, sulla base di giudizio insindacabile e a carattere fiduciario, fatta salva la possibilità di avvalersi nella fase istruttoria e di verifica della documentazione richiesta del supporto della competente struttura Sport del Comune.