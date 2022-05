Un incendio di probabile matrice dolosa si è sviluppato ieri in un'abitazione che si trova in via Caduti di Via Fani, a Santa Maria di Licodia. A essere interessati dalle fiamme sono stati due mezzi all'interno della villetta privata dove si è scatenato il rogo. Il fuoco ha danneggiato parzialmente la parte anteriore di una Fiat Uno e la parte laterale di un autocarro, entrambi parcheggiati in un terreno attorno all'immobile, a pochi metri l'uno dall'altro.