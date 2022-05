Una gru che trasporta un'auto posizionata in modo inconsueto nel cassone. È stato questo a insospettire i carabinieri che stavano passando da via zia Lisa a Catania. Così hanno deciso di controllare il mezzo con a bordo due uomini - un 64enne e un 67enne entrambi catanesi - che poi sono stati denunciati per furto , ricettazione e appropriazione indebita .

Durante le indagini, i militari hanno constatato che si trattava dello stesso veicolo da lavoro utilizzato nella stessa mattinata per portare via dalla strada un’altra auto lasciata in sosta la sera precedente da una cittadina che ne aveva poi denunciato il furto. Le fasi del furto sono state immortalate dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza presente in zona e la visione delle immagini ha consentito ai carabinieri di ricondurre ai due uomini la responsabilità di entrambi i furti. L’autocarro è stato poi restituito all’ignaro proprietario, al quale era stato chiesto in prestito dai due uomini.