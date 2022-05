«Lo slogan Senza Confini mi piace molto. Un po' come l'amore, che deve essere sconfinato». Vladimir Luxuria, madrina del Catania Pride 2022, lancia un messaggio di amore in attesa del 2 luglio quando, insieme alla comunità etnea, scenderà in piazza per tornare «ad appropriarci delle strade e delle piazze della città con i nostri corpi e le nostre battaglie», è il leitmotiv lanciato da Luxuria in occasione della grande parata senza confini, del Pride Village che si terrà dal 28 giugno all'1 luglio e del grande corteo pride del 2 luglio.

«Perché - dice Luxuria - l'amore è una corrente impetuosa che non si può arginare e insieme all'inclusione e alla pace devono essere straripanti». Parole che Luxuria ha espresso in un video-messaggio in cui annuncia la manifestazione e invita a donare su http://www.buonacausa.org per contribuire alla realizzazione dell'evento. «Siamo felici di annunciare la nostra madrina ufficiale del Catania Pride 2022 Vladimir Luxuria - ha detto Armando Caravini, portavoce del Catania Pride e presidente di Arcigay Catania - personaggio televisivo e, soprattutto, vera e grande attivista per i diritti Lgbtqi+».