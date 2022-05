Sei anni di reclusione ciascuno per l'imprenditore Giuseppe Virlinzi, 83 anni, al suo ex storico commercialista Giovanni La Rocca, di 82, e all'ex presidente dell'ottava sezione della locale commissione Tributaria provinciale Filippo Impallomeni, di 76. È la sentenza del processo per corruzione emessa dalla terza sezione penale del Tribunale di Catania. Un anno di reclusione per tentato favoreggiamento, invece, è toccato ad Antonino Toscano, cancelliere di 68 anni. È stato assolto l'ex direttore commerciale della Virauto Agostino Micalizio. L'ex giudice Impallomeni è accusato di avere favorito le aziende dell'imprenditore Giuseppe Virlinzi in contenziosi con l'Agenzia delle Entrate. I legali dei condannati hanno preannunciato di ricorrere in appello contro la sentenza. Nell'inchiesta sono confluite indagini e accertamenti del Gico e del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catania.