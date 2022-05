Entra in vigore da domani il servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri Ognina e Picanello, fino al congiungimento con il Lungomare. L'estensione del piano interesserà le utenze domestiche e le attività commerciali. Ad annunciarlo è stata la società ambientale Dusty. «I cassonetti di prossimità posizionati nelle vie verranno definitivamente rimossi - si legge in un post pubblicato dalla ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel Lotto Centro - a partire da questa giornata, i cittadini residenti nell'area dovranno quindi attenersi alle nuove modalità di esposizione indicate nel calendario distribuito agli utenti». L'annuncio del Comune riguardante l'effettivo avvio del servizio di raccolta è arrivato ieri. Oggi anche Dusty fa la sua parte ricordando ai cittadini che «la raccolta differenziata porta a porta - ha precisato la società - dovrà essere effettuata anche se sprovvisti dei contenitori e dei sacchetti forniti per la raccolta di alcune frazioni, nelle fasce orarie indicate nel calendario».