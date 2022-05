Un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato è stato abbandonato in via Rametta , proprio vicino a un centro di accoglienza. Il bimbo è stato trovato da una donna poco prima delle 16, dentro una cesta riempita con alcune coperte . Ad attirare l'attenzione della donna sono stati i vagiti del piccolo. Dopo avere compreso da dove provenissero, si è avvicinata alla cesta scoprendolo ancora con il cordone ombelicale attaccato . I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della compagnia di piazza Dante.

Un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato è stato abbandonato in via Rametta, proprio vicino a un centro di accoglienza. Il bimbo è stato trovato da una donna poco prima delle 16, dentro una cesta riempita con alcune coperte. Ad attirare l'attenzione della donna sono stati i vagiti del piccolo. Dopo avere compreso da dove provenissero, si è avvicinata alla cesta scoprendolo ancora con il cordone ombelicale attaccato. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della compagnia di piazza Dante.

Successivamente è stato il personale medico, sopraggiunto pochi minuti dopo, a trasportare il neonato al Pronto Soccorso pediatrico dell'ospedale Garibaldi-Nesima. I medici si sono presi cura del piccolo e lo hanno sottoposto ai relativi controlli, dai quali non è emerso nulla di allarmante. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews, il neonato non sarebbe in gravi condizioni e al momento è sotto osservazione. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare l'autore del gesto, con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.