Ennesimo incidente stradale tra via Ingegnere e via Palazzotto, a Catania. Il sinistro, avvenuto questo pomeriggio, ha coinvolto una Fiat 500 e una Renault Captur. Quest'ultimo mezzo, dopo l'impatto, ha terminato la sua corsa contro un muro. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti in gravi condizioni. Sul posto un'ambulanza e i vigili urbani per effettuare i rilievi del caso e chiarire l'esatta dinamica.