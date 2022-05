Il conducente di una Citroen C3, un uomo di circa 30 anni, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare contro una Lancia Y con all'interno una giovane coppia . L'impatto sarebbe stato piuttosto violento e non si esclude che la Citroen viaggiasse a velocità sostenuta. È avvenuto ieri sera in via Michele Filosto , a Riposto . Un sinistro su cui sono in corso le indagini dei carabinieri del luogo, intervenuti sul posto assieme ai colleghi della radiomobile della compagnia di Giarre .

Il conducente di una Citroen C3, un uomo di circa 30 anni, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare contro una Lancia Y con all'interno una giovane coppia. L'impatto sarebbe stato piuttosto violento e non si esclude che la Citroen viaggiasse a velocità sostenuta. È avvenuto ieri sera in via Michele Filosto, a Riposto. Un sinistro su cui sono in corso le indagini dei carabinieri del luogo, intervenuti sul posto assieme ai colleghi della radiomobile della compagnia di Giarre.

Il conducente della Citroen, secondo quanto riferito dal comando provinciale dei carabinieri, si sarebbe allontanato dalla zona, con molta probabilità a piedi, senza prestare aiuto alla coppia rimasta ferita. Successivamente rintracciato è stato identificato come un soggetto sottoposto al regime di sorveglianza speciale e posto in stato di fermo con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni gravi colpose. Le condizioni della coppia, condotta dal personale medico del 118 all'ospedale di Giarre, non sarebbero gravi.