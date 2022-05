Il commissario straordinario Federico Portoghese, facendo seguito all'incontro di martedì scorso, ha trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato oggi negli istituti Vespucci e Coppola, precisamente nel plesso Zammataro. Dagli esiti del sopralluogo «si evince la possibilità di utilizzare 15 aule poste al primo e al secondo piano dell'Istituto Vespucci - si legge nella nota - e dieci al secondo piano del plesso Zammataro dell'istituto Coppola». La ricerca di altri locali si deve all'esigenza di assicurare il diritto allo studio a tanti studenti che, nel caso in questione, dopo il crollo di parte del solaio dell'istituto Boggio Lera, sono rimasti senza un luogo sicuro in cui studiare. Una circostanza che, dopo tante segnalazioni andate a vuoto, ha convinto ragazzi e docenti a fare lezione in piazza Dante per mantenere alta l'attenzione. La ricerca di altre aule, cominciata all'inizio di maggio, pare dunque essere al capolinea. I lavori necessari a favorirne la fruizione sono a carico della Città metropolitana di Catania, nell'ottica di potere acquisire dal Comune tali spazi, per far fronte alle future esigenze legate alle problematiche di sicurezza collettiva delle scuole di ogni ordine e grado.