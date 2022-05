Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno denunciato 21 persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un danno alle casse dello Stato stimato in oltre 225mila euro. Secondo indagini di militari della compagnia di Riposto avrebbero «movimentato sui conti di gioco online a loro intestati rilevanti somme di denaro», ritenute dagli investigatori «non congrue rispetto al loro reddito», e, contesta l'accusa, «avrebbero omesso di dichiarare vincite ottenute per oltre 3,7 milioni di euro».